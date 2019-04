El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pidió hoy "no negar" la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia, después de que varios políticos presos manifestaran su predisposición a "hacer posible un Gobierno estable" siempre y cuando el candidato no rechace el referéndum como opción.

"Para poder respetar el derecho de autodeterminación hace falta que no lo nieguen (el referendo), obviamente, la condición indispensable para sentarse en una mesa es que no te nieguen a ti mismo", declaró Puigdemont tras ser preguntado por si JxCat exige a Madrid no negar un referéndum de independencia o poder ejercer el derecho de autodeterminación como condición para apoyar la investidura de un presidente del Gobierno.