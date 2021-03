El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado como testigo que "no hay ninguna caja B del PP", sino que "habrá unos papeles de Bárcenas" que él "tendrá que explicar", y ha lamentado: "Empieza a ser una vergüenza todo lo que estamos viviendo".

"No ha habido una caja b y nunca he triturado lo que nunca he tenido en mis manos", ha señalado Rajoy durante su comparecencia por videoconferencia como testigo en el juicio por el presunto pago de casi un millón de euros de la reforma de la sede del partido a cuenta de la supuesta caja B.