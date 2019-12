El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha participado en un acto por la presentación de su libro "Una España mejor" (Plaza Janés) en su ciudad natal, Santiago de Compostela, ha asegurado que España "necesita reformas" y que desde que se aprobó la moción de censura contra su gobierno, "no se ha hecho nada".

"No solo no se aprobó un presupuesto si no que ni si quieran fueron capaces de aprobar una sola reforma", ha declarado Rajoy, que considera fundamental que se acometan y que "no se deroguen las reformas económicas que han funcionado hasta ahora".