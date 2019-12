El presidente cántabro y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que el voto del diputado José María Mazón para la investidura de Pedro Sánchez no está claro, y lo ha condicionado a ver "el documento" que firme con ERC y a que se publique la licitación de ferrocarril que está pendiente.

"Ya le he dicho que cuando veamos el documento. Pero él me ha dicho que no vamos a tener ningún tipo de problema porque no hay nada, dice, que vulnere la Constitución o que ponga en riesgo la unidad de España. Pero bueno, nosotros queremos verlo", ha subrayado Revilla en declaraciones a los periodistas tras la conversación telefónica que ha tenido con Pedro Sánchez dentro de su ronda de contactos con los presidentes autonómicos.