El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, durante la entrevista con Efe en la que ha afirmado que "no se va a plantear otro estado de alarma" pese a que es consciente de que con la movilidad entre comunidades crecerán los rebrotes, por lo que llama a "convivir con el bicho" de la COVID "hasta que haya vacuna", que -augura- llegará en "diciembre". EFE/ Pedro Puente Hoyos

Revilla cree que Sánchez no dimitirá y aconseja a la oposición echar una mano

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, no va a dimitir "en ninguna circunstancia" y aconseja a los partidos de la oposición que no se "desgasten" y que se dediquen a "echar una mano" en la reconstrucción para que los ciudadanos los vean "útiles".

Revilla no ve ni a corto ni a medio plazo "más alternativa" que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. "Que me cuenten a mí qué alternativa hay al PSOE. Yo no la veo", afirma en una entrevista con EFE el día que se cumple un año de su toma de posesión, por cuarta vez, como presidente cántabro.