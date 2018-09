El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le señale como "el enemigo" por cuestionar su tesis, pero que haga la vista gorda con los independentistas: "Por muy nervioso que esté, no anteponga el sillón a los intereses de España".

"Torra ha dicho que quiere liquidar el Estado, y a Sánchez no le importa. Torra ha dicho que va a desacatar las sentencias judiciales, pero Sánchez no se inmuta. Los nacionalistas han dicho que van a volver a abrir embajadas, y a Sánchez no le importa. Ahora sí, le preguntas a Sánchez por la ley de transparencia universitaria y por la tesis y entonces eres el enemigo", ha recalcado.