El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en marcha la campaña de "la remontada, la épica y el esfuerzo" para dar la vuelta a las encuestas que pronostican una debacle del partido naranja, y ha asegurado que el 10N van a dar "la campanada" y van a ser imparables.

"Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos", ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. "¡Eso sí que me pone!", ha exclamado.