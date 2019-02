El líder de Cs, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el sectarismo en persona" y de haber suprimido "derechos" para los españoles solo para contentar a los separatistas.

Rivera, en su intervención para responder al jefe del Ejecutivo, ha afirmado que estos nueve meses de gobierno no solo no pasarán a la historia por no hacer ningún avance social sino que ha recortado derechos, como impedir una tarjeta única sanitaria o que el español sea lengua vehicular en todas las escuelas, únicamente para no molestar a sus socios independentistas.