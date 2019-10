El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que, como demócrata que es, no le gustan los dictadores "ni muertos ni vivos y sus huesos tampoco", y ha asegurado que el día histórico fue cuando se aprobó la Constitución y se pasó página al franquismo.

Rivera, en una entrevista en Tele 5 en el día en el que se está llevando a cabo la exhumación de los restos de Franco, ha reprochado al Gobierno que no afrontara esta situación con consenso y que no aprovechara para convertir el Valle de los Caídos "en un cementerio de todos los españoles y no solo de la dictadura", como propuso Cs.