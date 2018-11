El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy a los andaluces que no se conformen con "quitar a los de los ERE para poner a los de la Gürtel", en referencia a PSOE y PP, en las elecciones andaluzas y ha augurado que "el cambio en Andalucía será el inicio del cambio en España".

Durante un acto electoral en el Muelle de las Delicias de Sevilla para apoyar al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y ante casi un millar de personas, Rivera ha asegurado que "no se puede presidir el Gobierno de España sin Andalucía" y que si esta comunidad "no se moderniza y sigue lastrada por la corrupción y el enchufismo no habrá un cambio para España".