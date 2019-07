El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no contempla acudir a otra ronda de contactos con el candidato socialista, Pedro Sánchez, si le cita para tratar su investidura porque, según ha dicho, no tiene nada más que hablar con él: "Yo no voy a perder el tiempo ni a hacer perder más tiempo".

Rivera, en declaraciones en el Congreso, ha dejado claro que no tiene previsto volver a mantener una reunión con Sánchez, después de que declinara acudir a Moncloa hace un par de semanas y ha insistido en que con quien tiene que negociar el secretario general socialista es con sus socios -Podemos y los nacionalistas- con quienes ya está cerrando acuerdos en muchos ayuntamientos y comunidades.