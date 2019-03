El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, junto a la abogada Sara Jiménez, durante la visita a la Fundación ONCE del Perro Guía donde se ha reunido con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). EFE

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha planteado que se retire a las CUP los fondos públicos que recibe del Estado por cometer "atentados y ataques" contra otras fuerzas, refiriéndose a la agresión que ha sufrido su sede en Barcelona, reivindicada por Arran, las juventudes del partido independentista.

Rivera, en una visita a la Fundación ONCE, ha dicho que "no tiene ningún sentido" que un grupo parlamentario se dedique a atentar contra las sedes de otras formaciones, insistiendo en que no se puede dar dinero a los que "utilizan la violencia".