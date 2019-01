Ciudadanos quiere el control de Economía, Empleo, Educación, Regeneración y "la bajada de impuestos" en el Gobierno andaluz que está negociando con el PP, ha asegurado el líder de Cs, Albert Rivera, quien espera que esta semana "vea la luz".

No hay todavía decidido ningún reparto de consejerías, ha indicado el presidente del partido naranja, quien ha reiterado que no se va a tocar ni una coma del acuerdo pactado con el PP: "las 90 medidas no se tocan".