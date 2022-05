5 may. 2022

EFE Breña Baja (La Palma) 5 may. 2022

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido no especular sobre quién puede estar detrás del espionaje detectado en el teléfono móvil del presidente del Gobierno y también en el suyo propio hasta que la Justicia lo investigue, porque sería "frívolo" hacer imputaciones sin pruebas.

"Yo puedo pensar lo que quiera, pero un estado de derecho requiere pruebas. Por lo tanto, no puedo hacer especulaciones, porque no lo sé, ni me toca hacerlo", ha respondido Robles, al ser preguntada en La Palma sobre las informaciones que sugieren que el "hackeo" de los móviles de miembros del Gobierno con el programa Pegasus se pudo hacer desde Marruecos.