La ministra de Defensa, Margarita Robles (c), da un discurso en el ámbito de la ceremonia de las tomas de posesión del director de la Academia Central de la Defensa y del inspector general de Sanidad Militar, los generales de División Antonio Ramón Conde Ortiz (no aparece) y Juan José Sánchez Ramos (no aparece), este lunes en el Ministerio de Defensa. EFE/Fernando Alvarado