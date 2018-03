La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha urgido hoy a JxCat a decidir esta semana "un candidato para una investidura efectiva" puesto que Cataluña no puede esperar más y precisa de un Govern que ponga fin al 155 y restablezca las instituciones catalanas.

En una rueda de prensa posterior a una reunión mantenida con el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, Marta Rovira ha puntualizado que ERC no cuestiona la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) "porque ya hemos dicho que, para nosotros, los nombres no son un obstáculo", pero ha advertido que Esquerra no desea más retrasos en la investidura.