Al tiempo que el Kremlin rechazaba este martes cualquier implicación en el "procés" independentista catalán frente a informaciones que apuntaban lo contrario, el encargado de negocios de la embajada de Rusia en Madrid, Dimitri Sokolov, insiste en calificar de "mentiras y falsedades" estas acusaciones.

"No tenemos ningún contacto; no existe ni nunca ha existido ningún contacto con Puigdemont ni con su entorno", asevera Sokolov en una entrevista con EFE en la cual hace hincapié en que su país siempre ha respetado la integridad territorial de España y asegura que no tiene interés alguno en promover movimientos separatistas.