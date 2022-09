El exministro de Sanidad y actual primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante una entrevista mantenida con la Agencia Efe en un céntrico hotel de Madrid el pasado 08 de septiembre, con motivo de la presentación de su libro "El año de la pandemia". Illa sigue descartando formar parte de un gobierno que abogue por reconocer la independencia de Cataluña, si bien eso no le "impide llegar a acuerdos puntuales si se da el caso", aunque por su parte no tiene "ninguna prisa" de que haya elecciones en Cataluña. EFE/David Fernández

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, sigue descartando formar parte de un gobierno que abogue por reconocer la independencia de Cataluña, si bien eso no le "impide llegar a acuerdos puntuales si se da el caso", aunque por su parte no tiene "ninguna prisa" de que haya elecciones en Cataluña.

En declaraciones a Efe, Illa ha afirmado no sentirse sorprendido porque "el Gobierno del señor Aragonés no funcione", algo que ya anticipaba el hecho de que se realizaran tres debates de investidura y porque "el enfoque y la fórmula no era la acertada", ya que el modelo de un Ejecutivo bipartito con el apoyo externo de los anticapitalistas de la CUP "ya había fracasado". Lo que le ha sorprendido más es "la rapidez y la intensidad de este fracaso".