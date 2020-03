Sánchez a los presidentes autonómicos: "En esta situación no cabe el egoísmo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al conjunto de los presidentes autonómicos, con los que se ha reunido telemáticamente este domingo, que, en la actual situación, "no cabe el egoísmo", porque, ha alertado, la crisis del coronavirus no va de "territorios, ideologías o partidos".

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha reclamado a los presidentes de las comunidades lo mismo, ha dicho, con lo que se ha comprometido: "Coordinación, colaboración y solidaridad.

"No nos jugamos la reputación ni ningún titular", ha insistido el jefe del Ejecutivo, que ha abogado por "no perder el tiempo" y "no malgastar el tiempo" con "matices irrelevantes o absurdas sospechas".