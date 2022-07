El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre hoy en el Congreso de los Diputados su primer debate sobre el estado de la nación como jefe del Ejecutivo y el vigésimo sexto de la democracia, aunque en esta cita no habrá el habitual "cara a cara" con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya que este no participará al no ser diputado.

La intervención de Sánchez comenzará a las 12 del mediodía y marcará el inicio de un debate que se prolongará durante tres días y que hacía siete años que no se celebraba.