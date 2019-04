El presidente Pedro Sánchez ha acusado al PP y Cs de "no haber sido valientes y no haber tenido principios para decir a la ultraderecha: ¡por ahí, no!", y ha pedido a los españoles que se lo reprochen en su cita con las urnas el próximo 28 de abril.

Ante unas 2.200 personas, de las que cerca de mil siguieron su intervención a través de una pantalla en la calle por falta de aforo en el auditorio Mar de Vigo, Sánchez ha criticado también que la "derecha cambie las reglas según esté en el Gobierno o en la oposición", y ha puesto como ejemplo que "lo que antes llamaban coalición de perdedores ahora en Andalucía lo llaman cambio".