Pedro Sánchez no tiene intención de intentar la investidura si no cuenta con los votos para ser elegido presidente por el Congreso, y así lo ha hecho saber el Gobierno este viernes, después de que ERC dijera que no tiene prisa por cerrar un pacto con los socialistas.

El Ejecutivo sigue pensando, en cualquier caso, que es posible la investidura antes de Navidad, y confía en alcanzar el acuerdo con los republicanos.