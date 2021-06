El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera viable por ahora la reforma del delito de sedición porque con 155 escaños no es posible llevarla a cabo: "Nuestra voluntad persiste, lo queremos hacer, pero no veo que haya una mayoría parlamentaria".

De este modo, ha dejado en el aire esta reforma que el Gobierno estaba estudiando tramitar para rebajar las penas por este delito y lo ha hecho en su turno de réplica en el pleno a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aunque ha sido el representante de En Comú Podem, Jaume Asens, quien en su intervención ha dicho que hay que asumir la supresión del delito de sedición.