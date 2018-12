El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que con su Gobierno "ha llegado la política migratoria" que no existía con el PP, al que ha criticado su discurso "alarmista" y ha dicho que "los principios no son negociables y no se guardan en un cajón por miedo a un competidor ideológico".

Durante su intervención en el Pleno del Senado para informar sobre la situación migratoria en España, Sánchez ha rechazado hablar de crisis migratoria y ha pedido no dejarse arrastrar por catastrofismos en el discurso migratorio.