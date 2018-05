10 may. 2018

EFE Soria 10 may. 2018

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido hoy que, ante el desafío del secesionismo catalán, España no necesita "ni aprovechateguis ni amarrateguis", sino "sentido común, unidad y responsabilidad por parte de todos los responsables políticos".

Sánchez, que ha hecho estas declaraciones en Soria, ha recordado al presidente Mariano Rajoy que los socialistas son "leales con el Estado y con los españoles", no con su Gobierno, que durante siete años "no ha hecho absolutamente nada más que confrontar territorialmente a Cataluña con el resto de España para arañar votos", mientras que al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha dicho que "hay que ser de fiar" y que "no se pueden dar bandazos".