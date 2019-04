El candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Francina Armengol (d) y al candidato socialista al Congreso por Baleares, Pere Joan Pons (i), durante el acto electoral celebrado esta tarde en el Palacio de Congresos de Palma. EFE

El presidente Pedro Sánchez ha replicado a la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo que el "consentimiento es algo fundamental para decidir si hay o no agresión sexual" y ha defendido que "si no hay un sí es siempre un no".

Sánchez ha explicado, en un mitin en Palma, que ayer escuchó y vio lo que dijo Álvarez de Toledo en el debate a seis de TVE y ha subrayado el compromiso del PSOE con las mujeres que sufren al año más de 11.000 agresiones sexuales en España.