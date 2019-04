El presidente Pedro Sánchez ha criticado que los independentistas sigan con el "raca raca" del referéndum y les ha replicado que el PSOE es la "garantía de que no va a haber referéndum, ni independencia, ni se va a quebrar el Estatuto de Autonomía ni la Constitución". EFE

En un acto en Badalona (Barcelona), el presidente ha contestado así al cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Jordi Sànchez, que ha abierto la puerta a que su formación se convierta en "socio estable" del PSOE tras el 28A y ha flexibilizado las líneas rojas para facilitar la investidura, sin renunciar al referéndum como "solución".