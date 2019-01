El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó hoy que su Gabinete "sí tiene la voluntad firme" de resolver la situación en Cataluña mediante el diálogo y desde el respeto a la Constitución y el Estatuto autonómico.

En su réplica a los portavoces de los grupos del Parlamento Europeo, Sánchez recordó a los eurodiputados que el 52 por ciento de los catalanes apoyó a fuerzas no independentistas en las anteriores elecciones regionales frente a un 48 por ciento que sí las votó, y recalcó por eso que hay una mayoría social - aunque no sea parlamentaria - que no quiere la independencia.