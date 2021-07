El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acuda a la Conferencia de Presidentes, donde se abordarán temas "muy importantes" también para los catalanes, sean o no independentistas: "Me parece que es una pena que no sea escuchada su voz".

Sánchez se ha referido a la ausencia de Aragonès en estos términos en la víspera de la Conferencia de Presidentes de Salamanca y durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político y de la actividad del Ejecutivo antes del parón veraniego.