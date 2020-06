El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos ha protagonizado de nuevo la sesión de control al Gobierno entre duras críticas de la oposición, pero en esta ocasión tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han pasado a la ofensiva y han atribuido esos ataques a su trabajo para desmontar la llamada "policía patriótica".

Sánchez ha reiterado su apoyo a Marlaska tras prescindir del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en medio de la investigación judicial al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación del 8M y el ministro ha recalcado que no piensa dimitir, que no hubo injerencia en la labor judicial y que no pidió en ningún caso conocer el informe que elaboraba la Guardia Civil.