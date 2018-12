La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha asegurado hoy que si no logra formar gobierno después de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas del pasado domingo se quedará en su escaño en el Parlamento al frente de la oposición.

Preguntada en una entrevista en RNE si ocupará su escaño en la oposición en caso de no lograr formar gobierno, ha dicho: "Evidentemente, si no gobierno me voy a quedar en el Parlamento".