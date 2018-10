La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado hoy que haya que "aguantar" que quienes quieren ser presidentes de España vengan a "insultar y a reñir" a los andaluces porque no les votan y ha clamado: "No vamos a tolerar jamás que nadie ofenda a Andalucía".

