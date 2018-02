El presidente de Lliures, Antoni Fernández Teixidó, ha abierto las puertas de su partido a todos aquellos catalanistas no independentistas que en el pasado votaban a CiU y ahora se identifican con el PDeCAT o que apoyaron a Ciudadanos en las últimas elecciones pero ya están "hartos de extremos".

En declaraciones a Efe, Fernández Teixidó ha advertido de que "las bases más radicalizadas del independentismo" empujan a Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP a no retroceder en su apuesta por la "república" catalana, pero "hay un sector de gente que no está dispuesta a seguir a estas bases radicalizadas".