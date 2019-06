El portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, ha asegurado que abandona el partido porque no comparte la nueva estrategia política emprendida por el presidente de la formación, Albert Rivera, que tendrá "costes muy altos" en relación a sus apoyos indirectos a Vox.

En rueda de prensa en el Congreso, Roldán ha anunciado que abandona todos sus cargos en el partido y dejará el escaño esta semana porque, tras muchos intentos de ser leal a Ciudadanos, "no ha tenido éxito" y "uno no puede tratar de ser lo que no es durante mucho tiempo".