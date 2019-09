El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este jueves que los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso votarán no a una posible investidura de Pedro Sánchez ya que, tras conocer la última propuesta socialista, "no hay motivo para cambiar el sentido del voto".

En su primera intervención pública en Madrid, en un desayuno informativo, Torra también se ha referido a la sentencia del "procés" y ha asegurado que "si no es absolutoria, no la aceptaremos y actuaremos en consecuencia y todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Lo volveremos a hacer".