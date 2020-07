El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han chocado este miércoles en el Parlament a propósito de la gestión de las residencias, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, durante la actual pandemia de coronavirus.

En una pregunta a Torra, Iceta ha afirmado que no confían en el Govern porque "intenta derivar las responsabilidades a otros", y le ha afeado que a día 7 de abril el ejecutivo catalán no tuviera datos de dos de cada diez residencias: "¿Cómo confiamos en un gobierno que no sabe lo que pasa en las residencias? La única manera de transmitir confianza es con transparencia y eficacia".