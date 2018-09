El presidente catalán, Quim Torra, en una entrevista con EFE, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no aceptará" como solución política para Cataluña un referéndum de autogobierno que no incluya la opción de la independencia, y le ha pedido que concrete su propuesta de nuevo Estatut. EFE

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no aceptará" como solución política para Cataluña un referéndum de autogobierno que no incluya la opción de la independencia, y le ha pedido que concrete su propuesta de nuevo Estatut.

En una entrevista con la Agencia Efe, Torra ha asegurado que no abandonará "nunca" la "bandera del diálogo y de la mediación" para resolver la cuestión catalana, aunque ha recalcado que no ve "ninguna otra salida que no sea un referéndum de autodeterminación", y así se lo planteará a Sánchez en la segunda reunión que ambos mantendrán, según sus cálculos, "a mediados de octubre".