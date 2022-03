El expresidente catalán Quim Torra no se presentará este jueves al juicio que debe afrontar en un juzgado penal de Barcelona por desobediencia para "no legitimar" lo que considera "una farsa" y entender que no encontrará justicia en los tribunales españoles, por lo que ha pedido "amparo" a los tribunales internacionales.

Así lo ha anunciado Torra en su perfil de Twitter, en el que ha colgado un vídeo y un comunicado en donde esgrime sus argumentos para explicar su incomparecencia en el juicio, que de todos modos puede celebrarse igualmente sin su presencia, ya que la pena que se le solicita es inferior a dos años.