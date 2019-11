El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este domingo volver a dialogar con el Gobierno de Madrid sin condiciones y "de tú a tú, hablando de todo", para lo que ha apostado por "recuperar aquella figura del mediador, del relator, llamémosle como queramos".

En una entrevista que publica hoy el diario Ara, Quim Torra ha informado de que llamó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el pasado lunes, tras las elecciones, y que no le cogió el teléfono: "Han pasado cinco días, no me ha llamado".