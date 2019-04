El presidente catalán, Quim Torra, ha respondido este domingo con un "sí es sí" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste haya recurrido al "no es no" que ya usó contra la investidura de Mariano Rajoy para garantizar que no habrá independencia en Cataluña.

A través de Twitter, Torra ha replicado a Sánchez: "Sí es sí. Sí al derecho a la autodeterminación. Sí al referéndum de autodeterminación. Sí a la república catalana".