El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha subrayado este lunes que "no hay ninguna solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho a la autodeterminación" y ha alertado de que "sin un compromiso para dar la palabra a la ciudadanía sobre el futuro político de Cataluña, no hay diálogo honesto, sino solo una voluntad de tapar agujeros con pedazos caducados".

Torra ha pronunciado este lunes el tradicional mensaje institucional de fin de año del presidente de la Generalitat, en un momento clave por la posible investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que podría facilitar con su abstención ERC, que forma parte del Govern.