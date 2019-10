El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha circunscrito al ámbito de la "libertad de expresión" y al de la "opinión" la propuesta de resolución pactada este martes por JxCat, ERC y la CUP que exige la libertad de los líderes independentistas presos y que alude a la autodeterminación.

"Una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, no es una iniciativa legislativa, no es una iniciativa parlamentaria que tenga recorrido jurídico, es un posicionamiento político. Por tanto, expresa una opinión, de tres grupos parlamentarios. Esto es libertad de expresión", ha dicho Torrent este miércoles en declaraciones a la SER.