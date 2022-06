El ex alcalde de Ermua (Bizkaia), Carlos Totorika, durante una entrevista con EFE. EFE/Miguel Toña

El exalcalde de Ermua (Bizkaia) Carlos Totorika recuerda como "el peor momento" del secuestro y el posterior asesinato por parte de ETA del edil del PP, Miguel Ángel Blanco, cuando tuvo que comunicar ante miles de ciudadanos expectantes que habían encontrado al concejal con dos tiros en la cabeza.

"Lo primero que me viene a la cabeza cuando me acuerdo de aquel julio de 1997 es mucha angustia porque pudieran asesinar a Miguel Ángel; por la historia de ETA me daba la sensación de que las probabilidades eran muy altas", ha rememorado en una entrevista con Efe al cumplirse 25 años de este suceso el próximo mes.