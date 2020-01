El mayor Josep Lluis Trapero reprendió antes del 1-O al entonces director de los Mossos d'Esquadra Pere Soler por sus mensajes políticos en la red, según ha desvelado hoy el propio Soler: "Me dijo que mejor que no hiciera tuits, que no convenían a la imagen y solvencia del cuerpo, porque se malinterpretan".

En la cuarta sesión del juicio en la Audiencia Nacional a Trapero y a sus jefes políticos en la consellería de Interior, que afrontan una petición de 11 años de cárcel por rebelión, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha inquirido al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler por algunos tuits políticos que divulgó antes del referéndum.