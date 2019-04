(De i-d) El moderador del debate, el periodista Xabier Fortes (c), junto a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), en el Estudio 1 en Prado del Rey, ayer antes del debate. EFE

La realidad no suele estropear el eslogan de los políticos en campaña y tampoco lo ha hecho en el debate de las generales: tortura de datos económicos, descontextualización, deslices y mentiras que se repiten hasta parecer verdad. Así han desinformado los candidatos en su primer round:

- MENTIRAS ECONÓMICAS La economía es uno de los campos más visitados por todos los aspirantes a la Moncloa para adaptar sus mensajes a la realidad, con afirmaciones que van desde las medias verdades a la pura falsedad.

CASADO (PP): "Como siempre, con la izquierda, el déficit disparado".

No es cierto lo que afirma el líder del PP, Pablo Casado: en el último año (con seis meses de gobierno socialista) el déficit público ha bajado.

En concreto, ha pasado de representar el 3,07 % del PIB al cierre del ejercicio de 2017 al 2,48 % en 2018, como anunció este martes Eurostat, la oficina estadística de la UE.

IGLESIAS (PODEMOS): "El artículo 31 de la Constitución no se cumple, no tenemos un sistema fiscal progresivo".

Es falso que el sistema fiscal español no sea progresivo: así lo garantiza el IRPF, el impuesto que más recauda, con 82.859 millones de euros en 2018 que supusieron el 39,7 % del total, según datos del informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) correspondiente al pasado diciembre.

En el IRPF se aplican distintos tipos según sean mayores o menores los ingresos de los contribuyentes, de modo que a las rentas iguales o inferiores a 12.450 euros les corresponde un 19 %, porcentaje que va subiendo, tramo a tramo, hasta llegar al 45 % para las rentas superiores a 60.000 euros.

SÁNCHEZ (PSOE): "Hemos hecho la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 1977"

El dato es falso, ya que hubo un aumento porcentual mayor en 1978, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) aprobó una subida del 24,5 %. Se pasó entonces de cobrar un mínimo de 79,33 euros (13.200 pesetas) a 98,81 euros (16.440 pesetas), según recoge el Real Decreto del 3 de abril de 1978,

En la subida aprobada el pasado diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez aumento el SMI de 735,9 euros a 900, un 22,3 %.

CASADO (PP): "El día en que Sánchez llegó a Moncloa se creaban 7.900 nuevos empleos al día y desde que convocó elecciones se pierden 6.800".

Los datos utilizados por Casado son correctos, pero su elección es engañosa, ya que reflejan un momento puntual sin tener en cuenta los factores estacionales que afectan al mercado laboral.

Para hablar de los empleos que se creaban cuando Sánchez tomó posesión como presidente del Gobierno (el 2 de junio), el candidato popular acude a los datos de afiliación media de la Seguridad Social de mayo de 2018, con una creación de empleo de 237.207 que, dividida entre 30, resulta en 7.906,9 empleos diarios de media.

Cuando se refiere al empleo que se destruye desde que Sánchez convocó elecciones (el 15 de febrero), elige el dato de enero, con una afiliación media de 204.865 dividida entre 30 (no entre 31 días), lo que resulta en 6.828 empleos diarios.

La selección de los datos de empleo de junio y enero es tramposa porque, independientemente del gobierno de turno, el mes de junio es siempre un mes bueno para el empleo por la campaña estival, y el de enero es malo por el final del periodo de compras navideño.

- EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y EL NIÑO ANTONIO

RIVERA (CS): "(Este es) el paradigma de un impuesto injusto y absurdo: Un niño de 10 años, Antonio, está arruinado con el impuesto de sucesiones, tiene una hipoteca de 60.000 euros por un impuesto injusto, por lo que hereda del esfuerzo de su padre".

El candidato de Cs, Albert Rivera, sacó a relucir la dramática historia de un menor andaluz supuestamente endeudado con Hacienda desde 2010, sin mencionar que el último mandato del PSOE andaluz ya suprimió de facto el impuesto de sucesiones en 2018.

El líder de Cs aludió durante el debate a un caso documentado por El Español, que en un reportaje del pasado 14 de marzo relataba cómo la herencia que su padre le dejó, valorada en 295.000 euros, le había causado una deuda de 60.000 euros, 31.000 por el impuesto más multas e intereses acumulados.

En Andalucía, desde el 1 de enero de 2018, el mínimo exento de pagar el impuesto de sucesiones para hijos, cónyuges, padres y nietos es de un millón de euros por heredero, lo que en la práctica supone la supresión de este tributo.

La modificación no tiene carácter retroactivo y, hasta ese momento, el mínimo exento para heredar en Andalucía estaba en 250.000 euros, por lo que la situación fiscal sobrevenida del pequeño Antonio no habría cambiado.

- LOS "DEDAZOS" DE SÁNCHEZ

El candidato de Cs abrió fuego durante el debate con un ataque a la reputación del presidente del Gobierno, a quien acusó de nombrar "a dedo" a personas en suculentos puestos públicos, como RTVE o Correos.

RIVERA (CS): "El señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de Televisión Española".

Esta afirmación es falsa porque Rosa María Mateo fue elegida como administradora provisional única de la Corporación RTVE en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de julio.

El Gobierno se vio obligado a proponer a la veterana periodista de RTVE para dirigir el ente público tras una dura negociación parlamentaria para elegir los nombres de los candidatos para el Consejo de Administración temporal, pero fue el pleno de la Cámara Baja el que aprobó nombrar a Mateo, en segunda votación.

RIVERA (CS): "El señor Sánchez coloca a un amigo al frente de Correos y cobra 200.000 euros".

Es cierto que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, fue jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y que las retribuciones anuales brutas asignadas a este puesto son de 200.126 euros.

Sin embargo, en 2018, Serrano percibió 67.508,14 euros brutos, correspondientes al periodo comprendido entre el 20 de julio, fecha de su incorporación a la compañía, y el 31 de diciembre.

- EL PACTO CON LOS INDEPENDENTISTAS

Como han hecho desde hace meses, este lunes Casado y Rivera también centraron sus intervenciones sobre política territorial en acusar a Sánchez de ceder ante los independentistas catalanes, incluso con afirmaciones falsas.

RIVERA (CS): "Sánchez pacta con Torra 21 medidas inaceptables"

El Gobierno del PSOE no ha pactado ninguno de los puntos incluidos en el conocido como documento de "Pedralbes", que el president de la Generalitat, Quim Torra, entregó el pasado diciembre en Barcelona a Sánchez y que proponía "reconocer y hacer efectivo el derecho a la autodeterminación" y "aceptar la mediación internacional".

De hecho, las conversaciones del Ejecutivo de Sánchez con el Govern quedaron suspendidas a principios de febrero, cuatro días antes del inicio del juicio por el proceso secesionista catalán.

CASADO (PP): "A mí me daba vergüenza ajena estos días cuando veía desde una cárcel a Oriol Junqueras diciendo: 'Sí, vamos a apoyar a Pedro Sánchez a cambio de indultos'". "Usted ya ha pactado; y por eso usted no dice si va a indultar o no a los presos golpistas".

Es falso que el cabeza de lista de ERC haya realizado esta oferta al presidente socialista. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, el independentista encarcelado por el "procés" rechazaba la posibilidad de pedir el indulto porque eso "sería admitir la culpabilidad".

ERC también ha descartado solicitar indultos para los procesados con el mismo argumento. El portavoz de su grupo en el Congreso, Joan Tardà, ha pronosticado incluso que las penas del juicio del "procés" serán tan duras que llevarán al independentismo a reclamar "amnistía", pero en ningún caso indultos.

Por su parte, el presidente Sánchez ha insistido durante la campaña, y volvió a repetir en el debate, que no va a hablar sobre posibles indultos porque el Tribunal Supremo no ha emitido una sentencia.

- EL FANTASMA DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción ha sido uno de los asuntos menos abordados por los candidatos en esta campaña, si bien el líder del PP ha resucitado en el debate algunos casos judiciales para atacar a Sánchez:

CASADO (PP): "Cristina Narbona está investigada por un desfalco de Acuamed y usted la ha hecho presidenta del partido".

En contra de lo que sostiene Casado, Narbona no está investigada ni ha sido citada a declarar por el juez en el caso de la presunta trama de adjudicación fraudulenta de contratos públicos de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), empresa de comunicación valenciana dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que ella dirigía.

Ninguno de los colaboradores de Narbona durante su etapa como ministra ha sido tampoco investigado por esta trama, que fue destapada en 2016 y en el que están imputados dos altos cargos de la entonces ministra Beatriz Corredor.

CASADO (PP): "El PSOE es el único partido condenado en firme por corrupción. El caso Filesa es una sentencia en firme".

Tampoco es cierto. La sentencia del caso Filesa fue dictada en octubre de 1997 por el Tribunal Supremo, que condenó a ocho personas, entre ellas al senador socialista José María Sala y al exdiputado Carlos Navarro, por financiar irregularmente a su partido, pero el PSOE no fue condenado por corrupción.

Aunque el Código Penal no introdujo hasta 2015 el delito de financiación ilegal de partidos, los tribunales ya han condenado a tres fuerzas políticas como beneficiarias de actos delictivos cometidos por algunos de sus miembros: Unió Democrática de Catalunya (UDC) por el "caso Pallerols", Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) por el "caso Palau" y el PP por la trama Gürtel.