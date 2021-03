Jóvenes madrileños pasan la revisión médica y son tallados en las Juntas Municipales de barrio, para ser alistados en el reemplazo militar de 1975. EFE/jgb./Archivo SPAIN DEFENCE HEIGHT AND WEIGHT MEASUREMENT: MADRID, 09/03/1975.- Youngsters are weighted and measured at the local police office in Madrid to join lists of prospective soldiers in the following year. EFE/fs