Unas 800 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid para pedir la paz en Ucrania y rechazar “la guerra de (Vladímir) Putin”, en una movilización convocada por el Movimiento por la Paz y los sindicatos UGT Y CCOO que ha sido secundada por representantes políticos de la izquierda.

La marcha ha partido del Círculo de Bellas Artes de la capital y ha recorrido la calle Alcalá hasta llegar a la Puerta del Sol. En el trayecto, que ha transcurrido sin incidentes, los asistentes han escuchado y entonado canciones como el "Canto a la libertad" de José Antonio Labordeta o "Have you ever seen the rain", de Creedence Clearwater Revival, mientras portaban banderas que reclamaban la paz y la condena unánime a la operación militar del presidente ruso.