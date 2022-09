Unidas Podemos se ha preguntado por qué el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, amenaza ahora con dimitir si no se renueva este órgano, y no cuando éste caducó, y espera que no sea una "estrategia para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC)".

El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha apuntado que los vocales y el presidente del Consejo deberían haber dimitido hace "muchísimo tiempo", cuando su mandato caducó hace casi cuatro años, y se ha preguntado por qué el ultimátum ahora, cuando los vocales deben nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional.