Más de un centenar de independentistas se concentran a esta hora en el exterior de la estación de Sants de Barcelona, acción que de momento no ha afectado al servicio ferroviario y que se desarrolla sin incidentes, han informado a Efe fuentes de Renfe. Los activistas independentistas se han concentrado en el marco de las acciones convocadas por el colectivo "Picnic per la República", en vísperas de la publicación, prevista para mañana lunes, de la sentencia del "procés". Fuentes de los Mossos, que no han precisado la cifra de concentrados, han indicado a Efe que efectivos del cuerpo se encuentran en la estación y que se procederá al desalojo de los concentrados si se impide la actividad normal de la terminal ferroviaria. EFE/Alejandro García