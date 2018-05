10 may. 2018

EFE Madrid 10 may. 2018

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha advertido hoy al Gobierno de que no apoyará el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 si no firma por escrito el compromiso de que "no se negociará" el acercamiento de presos de ETA, tal como han pedido los nacionalistas vascos.

El diputado de UPN en el Congreso, Íñigo Alli, ha explicado a EFE que la dirección del partido ha transmitido al Ejecutivo esta exigencia para contar con su apoyo en la votación final de las cuentas públicas, prevista a finales de mayo.